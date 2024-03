Politici e vip “spiati” | ecco i nomi finiti nel presunto dossieraggio del finanziere Striano

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 – Dai ministri del governo Meloni a Marta Fascina, da Fedez a Cristiano Ronaldo. Sono questi alcuni deiche, secondo la procura di Perugia, sononella presunta attività didelPasqualein servizio alla procura nazionale antimafia. Per gli inquirenti sono circa 800 gli accessi abusivi nelle banche dati che il militare avrebbe eseguito. Gli indagati L'inchiesta, guidata da Raffaele Cantone, non riguarda soloma una quindicina di persone tra cui il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati, in passato responsabile del servizio Sos (Segnalazione operazioni sospette). Indagati anche altri otto giornalisti, tra cui tre del Domani, a cui viene contestato il concorso nell'attività abusiva. I ...

L'inchiesta sul dossieraggio si allarga. Indagati anche tre giornalisti: AGI - Si allarga l’inchiesta sul dossieraggio. Politici, vip, ma anche giornalisti finiscono nel mirino della Procura di Perugia sulla presunta attività di dossieraggio portata avanti da un ...msn

Caso Striano, trafugate anche informazioni riservate del presidente Occhiuto: Il finanziere è accusato dalla Procura di Perugia d'accesso abusivo a sistemi informatici e banche dati come le Segnalazioni di operazioni bancarie sospette, per carpire i "segreti" di Politici e Vip ...rainews

Jo Squillo in lacrime per Chico Forti: l'emozionante video: Anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2021, aveva lanciato messaggi affinché questo giorno arrivasse. Squillo per molti giorni aveva seguito lo sciopero della fame per ridare ...today