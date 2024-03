“Politica agricola Ue da riscrivere”. Lollobrigida presenta le sue proposte a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 2 marzo 2024) «Basta ad approccio ideologico. L’Europa deve tornare a svolgere una funzionedi analisi e soluzione dei problemi e non solo burocratica». Sono le parole del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesconella conferenza stampa organizzata al Masaf sui risultati dell’Agrifish del 26 febbraio a. «Nel clima surreale di una città assediata dai trattori e bombe carta lanciate ovunque» racconta«abbiamoto un documento strategico per indicare la strada e correggere le criticità e gli errori che l’Europa fino ad ora ha compiuto attraverso una Pac scritta male. Una battaglia che portiamo avanti da 16 mesi e non solo nelle ultime settimane sotto la pressione degli agricoltori». Che cosa dice il documento In particolare, nel documento ...