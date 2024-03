Polenta | cucina tipica e cioccolato | le prime sagre in Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024) Iniziano lein. Siamo a marzo, ma c’è già tanta voglia di iniziative conviviali: sul territorio si cominciano a svolgere lefeste a base di, contando su spazi ampi, coperti e riscaldati. Nei prossimi mesi gli eventi golosi aumenteranno: in città e nelle varie località della provincia, nei paesi e nelle frazioni, dalla Bassa alle Valli passando per l’Isola, l’Hinterland e la zona dei Laghi, le associazioni e i gruppi hanno già avviato l’organizzazione delle kermesse con il prezioso apporto dei volontari che le animano. Ecco i primi appuntamenti in programma a marzo. BERGAMO L’8 e il 9 marzo dalle 20 alle 2 al Daste Bergamo si terrà “Berghèm Gìn Fest”. Due serate per celebrare i gin bergamaschi e per conoscere tutte ...