Play in Silver La Junior Attila stasera contro Cagliari Scalabroni | È un team molto agonistico»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) "Delle quattro squadre che affronteremoè quella più agonistica, che gioca una pallacanestro di ritmo a tutto campo". È il commento di Nicola(foto), tecnico dell’Basket di Porto Recanati, in vista del matchl’Esperia, in programma oggi alle 21.15 nel palas Medi. Si tratta della prima giornata del nuovo gironein-, nel campionato di serie B Interregionale, dove le prime due in classifica accederanno aioff. E proprio l’allenatore dei portorecanatesi non vuole sottovalutare gli avversari. "Èfisica – osserva– e questo permette alla squadra sarda di aggredire in difesa e mettere pressione. Potì e Kucan sono i punti di ...