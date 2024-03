Platone e le cinque fatiche di Elena Micheli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 2 marzo 2024) In greco antico c’è un termine, kalokagathìa, che rappresenta l’ideale di perfezione fisica e morale. Concetto che per Aristotele trovava la sua massima espressione nel pentathlon. “È armonia allo stato puro – spiega, bi-campionessa del mondo in carica – perché riuscire a far combaciare sport così lontani tra loro e metterli insieme è affascinante, lo è anche assistere a una gara, molto di più che raccontarla”. A parlare rimangono i fatti che dicono che l’atleta azzurra, romana classe 1999, si candida a essere una delle favorite per vincere una medaglia ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Nel pentathlon moderno l’Italia, al femminile, non è mai salita sul podio. “È una lotta di sensazioni – ammette – essendomi riconfermata a livello mondiale, il carico emotivo è grande. È quasi impossibile non avere aspettative per una gara di questo ...