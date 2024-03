Più sicurezza sulle strade | Corsi a scuola e controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) CITTÀ DI CASTELLO – "La Polizia locale promuove lastradale con i propri servizi quotidiani di vigilanza e con un impegno nella formazione dei giovani: nel 2023 è stata svolta un’attività per gli allievi delle scuole che ha coinvolto circa 450 giovani per 22 classi di otto istituti per complessive 44 ore di formazione. Sono allo studio, altre iniziative". L’assessore al ramo Rodolfo Braccalenti ha risposto così all’interrogazione dei consiglieri della Lista Civica Luca Secondi Sindaco Rosanna Sabba, Fabio Bellucci e Claudio Serafini sullastradale e il rispetto delle regole da parte dei ciclisti, raccogliendo l’invito ad "attenzionare ancora di più i comportamenti di alcuni utenti". Braccalenti ha riferito di aver "verificato di persona l’attenzione degli agenti della Polizia locale ai comportamenti degli utenti della strada e la ...