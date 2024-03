Più forte è il governo | più forte è il G7 I consigli dell’amb Castellaneta a Meloni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 2 marzo 2024) Giorgiaè volata di nuovo a Washington. Si tratta della seconda visita ufficiale alla Casa Bianca da quando è presidente delo. In questo caso, però, non si tratta di un incontro bilaterale (almeno non ufficialmente) con Joe Biden, bensì di un viaggio imposto dalla prassi occupando l’Italia la presidenza di turno del G7.sta dunque effettuando un percorso che fanno tutti i presidenti del G7 all’inizio del loro anno da chair: dopo l’ufficiale passaggio di consegne con il leader giapponese Fumio Kishida (che aveva guidato il forum nel 2023), la presidente delo è volata oltre Atlantico per incontrare Biden e il premier canadese Justin Trudeau. La visita negli Stati Uniti – comunque fondamentale considerando il peso economico e strategico di Washington – fa seguito alla riunione straordinaria ...