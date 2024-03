Più di un miliardo di persone nel mondo sono obese | i Paesi con i tassi più alti | dove si colloca l’Italia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 2 marzo 2024) I dati su The Lancet presentati per la Giornata Mondiale dell’Obesità che ricorre il 4 marzo: negli ultimi tre decenni, la prevalenza dell’obesità è quadruplicata tra i bambini e raddoppiata tra gli adulti. L’Italia è al 144esimo posto per tasso di obesità tra le donne e al 119esimo posto tra gli uomini, pur registrando un aumento del tasso di obesità del 3% e 7,3% rispettivamente. Peggiora la situazione negli Stati Uniti e in diversidell'Europa centrale.