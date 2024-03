Pisa | studenti contro i manganelli

(Di sabato 2 marzo 2024) 14.20 Glitornano in piazza aoggi pomeriggio. Sono qualche migliaio i giovani attesi oggi per una manifetazione organizzata daglimedi di,dopo quella del 23 febbraio terminata con le manganellate della Ps. Oggi il corteo partirà da Piazza Vittorio Emanuele II,il percorso attraverserà il centro storico fino a Piazza dei Cavalieri. La manifestazione si dichiara "bombe e". In riferimento agli attacchi su Gaza e alle cariche di Polizia di alcuni giorni fa.

A Pisa il corteo degli studenti per il cessate fuoco in Palestina: Rischio tensioni per i nuovi cortei pro-Palestina previsti oggi a Pisa e a Firenze. Secondo le stime degli organizzatori dovrebbero essere 5mila gli studenti che si ritrovano oggi a Pisa per la manife ...video.corriere

Corteo a Pisa: studenti di nuovo in piazza dopo gli incidenti alla manifestazione pro Palestina: L’iniziativa di vari collettivi di studenti avviene a pochi giorni dalle manganellate che hanno provocato notevoli polemiche ...lanazione

Polizia di Pisa, dopo le manganellate agli studenti cambia anche il capo della Digos: arriva dalla Spezia il poliziotto che guiderà la divisione: È il secondo cambio ai vertici, per la polizia Pisana, dopo le manganellate agli studenti che hanno sdegnato la città ... come il trasferimento del dirigente a capo della Digos di Pisa avviene in un ...ilsecoloxix