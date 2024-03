Pisa sempre più "Città che legge". Nel 2023 oltre 40mila libri prestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) di Michele BufalinoUn patto per valorizzare la lettura e sostenere l’accesso a tutti i cittadini, perseguendo il contrasto alla povertà educativa. Il Comune disi impegna a coordinare le iniziative di promozione del libro, in particolare quello di carta, e della lettura. "che", parte del più ampio "Patto per la lettura", tavolo di coordinamento c he si ponte l’obiettivo di ricercare sostegni per realizzare e sostener e progetti di promozione sul territorio e consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6) anni, così come riservare l’attenzione alle azioni di promozione della lettura e delle biblioteche. Il patto avrà durata triennale ed è promosso dal Comune diattraverso la biblioteca comunale Sms Biblio. I numeri della ...