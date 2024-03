Piove ancora nel PalaRavizza Pallacanestro Pavia costretta ad allenarsi a Voghera e Casale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Non è una novità, ma l’auspicio era quello di non ritrovarsi di nuovo con ilchiuso a causa della pioggia. Invece ieri il palazzetto era inagibile. Il maltempo che si è abbattuto sulla città non ha risparmiato la struttura sportiva, dove sono crollati pannelli della controsoffittatura ed è entrata molta acqua. L’atrio in particolare è stato invaso dalla pioggia che scendeva copiosa, mentre sopra la tribuna centrale si sono staccati i pannelli. Di conseguenza ieri mattina laè stataa una trasferta aper l’allenamento e giovedì si è spostata aMonferrato. "Un disagio non da poco – sostengono i tifosi – visto che domenica inizia la seconda fase del campionato. Per fortuna dovremo giocare a Siena e non in casa". Secondo il ...