Pioli | una risposta capitale Il Diavolo piega la Lazio Okafor | colpo Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) A volte per vincere non serve regalare una prestazione brillante ma basta il cuore: così ha fatto ilche ieri sera, sostenuto dagli oltre cinquemila supporters che hanno gremito il settore ospiti dell’Olimpico, ha battuto a due minuti dal novantesimo unaordnata e che avrebbe meritato sicuramente di più per la prova messa in campo, soprattutto dopo essere rimasta in 10 uomini per una mezz’ora di match (addirittura in 8 nel recupero). Chissà se sarà stato il discorso duro di Gerry Cardinale ad aver acceso l’orgoglio di un Milan che, nel primo tempo, è andato in apnea a causa della pressione dei padroni di casa, e il cui giro palla è stato lento e prevedibile, trovando solo prima dell’intervallo l’unico tiro in porta con Pulisic, mentre ildi testa di un solissimo Giroud è stato mal calibrato. Partenza turbo, ...