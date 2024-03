Pioggia | vento e mareggiate | allerta gialla in Toscana

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – Continua l’ondata di maltempo indove è prevista per domani, domenica 3 marzo, la prosecuzione dello stato digiallo che ha interessato già la mattinata di oggi. Da giorni infatti lainteressa varie zone del territorio regionale. La nuovameteo di codice giallo è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per rischio idraulico del reticolo minore e idrogeologico,forte e. A partire dal primo pomeriggio del 3 marzo sono infatti previste piogge, che dalle aree più a nord-ovest (province di Massa Carrara e Lucca) si estenderanno gradatamente al resto della regione. In serata possibili isolati temporali sulle zone costiere e sull’Arcipelago. Le piogge saranno più intense a ...

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un' allerta arancione per rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani, martedì 27 ... (firenzepost)

Maltempo: in Toscana codice giallo per rischio idraulico e vento: Le piogge saranno più intense a nord-ovest; lungo la costa e sulle zone settentrionali. Sono attesa anche raffiche di vento di Scirocco fino a 90 km/h su costa e sull'Arcipelago e fino a 80-90 km/h ...ansa

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « ALLERTA ARANCIONE IN EMILIA-ROMAGNA / Pioggia, NEVE E vento FORTE SULLE REGIONI NORD-OCCIDENTALI: Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna. Pioggia, neve e vento forte sulle regioni nord-occidentali. Allerta gialla in sette regioni. Un’area depressionaria, di origine nord-atlantica, tende ...agenziagiornalisticaopinione

Formula 1, GP Bahrain: la diretta live da Sakhir: Le gare in Bharain non sono mai state bagnate dalla Pioggia. Quanto al meteo per oggi, soleggiato come nei giorni precedenti. Temperatura un po' più calda con il passare delle ore. vento leggero per ...sport.sky