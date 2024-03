Ping pong | scacchiere | giochi per bimbi e illuminazione | nuova vita al giardino di via Galliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – Nuoviper bambini, un tavolo da, due tavoli con. E’ stato riqualificato ildi via, che si trova tra via Doni e via Toselli. Settantamila euro sono stati spesi per rinnovare l’area con, arredi,e verde. Si spera così che lo spazio venga vissuto dai residenti e che in questo modo venga scacciato il degrado che per troppo tempo ha contraddistinto quello spazio. “Questo- dice l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - è uno spazio verde in una zona molto popolata ma che per anni è stato poco utilizzato e percepito come insicuro soprattutto per la mancanza di. Grazie a questi lavori, ai quali ha ...