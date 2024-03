Pineto-Carrarese 0-0 | azzurri fermati in Abruzzo

(Di sabato 2 marzo 2024)(Teramo), 1 marzo 2024 – Pareggio a reti bianche per lain casa del. E’ comunque un pareggio di sostanza, che vale l’ottavo risultato utile consecutivo. Non è stata una partita brillante e piacevole, quanto piuttosto spigolosa (9 ammoniti), tra due squadre che quasi mai hanno provocato apprensioni alle due difese. Allarimangono le recriminazioni per il gol annullato nel finale a Capello nel fuorigioco, ma l’occasione più grossa viene sprecata dai padroni di casa con Borsoi che spara alto da ottima posizione. Il tabellino(4-3-3): Mercorelli 6; Baggi 6, De Santis 6, Ingrosso 6 (37’ st Villa sv), Borsoi 5; Germinario 6 (38’ st Iaccarino sv), Lombardi 6, Manu 6; Teraschi 5.5 (12’ st Njambe 6), Chakir 5.5 (29’ st Gambale 6), Volpicelli 6.5. A disp.: Grilli, ...

Pineto – Carrarese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Pineto – Carrarese di Venerdì 1 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 29° giornata di Serie C – Girone B Pineto ...calciomagazine

Punto d’oro per il Pineto: la Carrarese frena in Abruzzo: Il Pineto muove la classifica andando a pareggiare contro la Carrarese in questo anticipo della ventinovesima giornata. Salvezza più vicina.abruzzo.cityrumors

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il volo del Cesena! Diretta gol live score (29^ giornata, oggi 1 marzo 2024): nel girone B ci sarà anche l’intrigante Pineto Carrarese, perché gli abruzzesi allo stesso modo vogliono blindare la loro posizione nella post season mentre i marmiferi si sono presi il terzo posto in ...ilsussidiario