Piedone | l’anteprima sul set della produzione Sky Original con Salvatore Esposito

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 2 marzo 2024) Siamo stati sul setSkydedicata a, l'iconico personaggio incarnato da Bud Spencer, per farci raccontare in anteprima cosa vedremo nelle quattro storie interpretate da. Un personaggio, un mito, quattro nuove storie. E soprattutto un grande nuovo interprete, che arriva a raccogliere un'eredità nel rispetto di ciò che è stato e dell'iconicodi Bud Spencer che tutti portiamo nel cuore. Ma qui si va avanti - si deve fare - ma lo si mette in pratica con quel doveroso rispetto per il personaggio e il suo interprete. Questo l'approccio di Titanus e Wildside, al lavoro su questa nuovo Skyche vedremo sui canali dell'emittente satellitare e in streaming su NOW, ed è questo il sentimento che è ...