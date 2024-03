Piano salute | strumento in cui crediamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Come stanno i lodigiani? Questa la domanda a cui si cercherà di dare risposta sabato prossimo, il 9 marzo, dalle 9.30 alle 13, nella Sala della Musica, ingresso in piazza Zaninelli 13. Al centro del lungo incontro ci sarà la presentazione deldilocale, "un documento ancora in progresso, ma che già mostra le prime segnalazioni e fa fare molti ragionamenti" come ha spiegato la consigliera comunale, con delega alla sanità e alla medicina territoriale, Silvana Cesani. "Un documento di questo tipo è politicamente importante ci abbiamo investito perché laè diventata centrale dopo la pandemia, con i problemi che essa ha generato che si aggiungono inquinamento e invecchiamento della popolazione – ha aggiunto –. Il documento intende mettere ordine in tutto questo. Tale lavoro non lo facciamo in contrapposizione ad Ats e ...