Piano di Perla per uscire da una brutta situazione | la regia rovina tutto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 2 marzo 2024)Vatiero in questi giorni ha avuto dei comportamenti decisamente anomali. Giovedì notte la gieffina campana sentiva il bisogno di confidarsi con qualcuno senza far sapere ai telespettatori di cosa stesse parlando. Per questo motivo la Vatiero ha attuato unun po’ bislacco: riferirsi a due persone usando parole in codice, due marchi di scarpe al posto dei loro nomi. Sergio e Greta hanno retto il gioco della coinquilina, che per circa dieci minuti ha continuato a sfogarsi con la Rossetti e D’Ottavi nominando ‘Nike’ e ‘Fila’, fino a quando un’autrice hato ildi: “Ragazzi basta parlare in codice“. Come se non bastasse ieri sera la Vatiero ha anche avuto una crisi ed è scoppiata in lacrime per le troppe pressioni che avverte dall’esterno: “Non mi sento bene, mi devo ...