Pezzi da museo Ecco perché l’Europa manda a Kyiv proiettili sovietici

(Di sabato 2 marzo 2024) La situazione lungo la linea del fronte in Ucraina non è facile per i difensori. Le forze armate ucraine cercano di resistere ai rinnovati assalti russi, che dopo la presa di Avdiivka continuano a fare pressione in alcuni punti specifici del fronte. Per cercare di supportare la difesa ucraina, l’ultima iniziativa di alcuni Paesi europei è quella di fornire alle forze armate dimunizioni compatibili con bocche da fuoco di epoca sovietica come gli obici D-30 or 2S1 Gvozdika, che compongono il grosso dei sistemi disponibili negli arsenali ucraini. Il governo tedesco ha annunciato l’invio di 120.000d’artiglieria del calibro standard sovietico, i quali sono stati ordinati dalla Bulgaria, uno dei principali produttori di questo tipo di munizioni in Europa. E poche settimane fa, in occasione della Munich Security Conference, il presidente ...