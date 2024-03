Peste suina africana Contromisure dei Comuni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) E’ scattata l’allerta per il possibile rischio di diffusione in Lunigiana della pesta, una malattia virale che colpisce maiali e cinghiali. Sono due iche, sulla base del regolamento europeo aggiornato il 23 febbraio scorso, entrano nella Zona II a restrizione Psa (area a 15 km dai focolai ), si tratta di Zeri e Pontremoli mentre altri 6 ( Mulazzo, Filattiera, Villafranca,Tresana e Bagnone) entrano in Zona I (area senza focolai). Se n’è parlato ieri mattina in Comune a Pontremoli dov’è stata convocata dalla Regione Toscana una riunione tecnico-operativa con le amministrazioni comunali interessate della Lunigiana. Alla riunione pontremolese di ieri mattina erano presenti i sindaci Jacopo Ferri, Annalisa Folloni, Claudio Novoa, Giovanni Guastalli e gli assessori di Tresana Amerigo Toni e Secondo Novelli per Zeri, ...