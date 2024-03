Domani sotto attacco dei pm. Ma la procura smentisce l’esistenza di «dossieraggi»: Politici e vip spiati. Insomma, una fabbrica di dossier. Per i giornali governativi e non la sentenza è già scritta, senza neppure aver letto le carte dell’indagine della procura di Perugia in cui ...editorialedomani

Perugia, indagine per politici e vip spiati. Per i pm nessun dossier: La lista di persone finite sotto il mirino del finanziere Pasquale Striano quando era in servizio alla Procura nazionale antimafia, attività ora sott’indagine presso la procura di Perugia, è piuttosto ...tg24.sky

Pesca a strascico nei conti di ministri e vip. L'inchiesta di Perugia inquieta Urso, Rampelli &Co.: Il finanziere Striano ha ficcato il naso nella banca dati dell'Antimafia per ben 800 volte. Allo stato attuale non sembra per dossierare i ministri ma per ...huffingtonpost