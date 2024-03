Perseguita la ex moglie e le piazza un registratore in auto | arrestato 49enne

(Di sabato 2 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 49 anni, residente a Taranto, è statodai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Taranto in seguito a una serie di denunce presentate dalla sua ex-. Dopo la separazione, l’uomo avrebbe deciso di cambiare casa, spostandosi a pochi metri dalla residenza della donna, con l’apparente intento di controllarla. Si sospetta che abbia anche installato unnella suaper monitorare la sua vita quotidiana. Gli agenti della Squadra Mobile, su richiesta del pubblico ministero Marzia Castiglia, hanno eseguito l’arresto del,con le accuse di atti persecutori, violazione di domicilio, interferenza illecita nella vita privata della vittima e percosse ai danni del figlio minorenne. L’arresto è avvenuto come culmine di un’indagine ...

