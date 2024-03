Perla va in crisi e piange | “Basta pensare a quello che vogliono gli altri”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 2 marzo 2024) Giovedì notteVatiero si è appartata in camera con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti ed ha iniziato a parlare in codice (pare di Alessio Falsone). Poche ore dopo quelle confessioni la gieffina è andata ined è scoppiata are in piscina. Letizia Petris l’ha raggiunta: “Amo non sei sola. Mi sento di dirti solo diche vuoi tu e non gli“.tra una lacrima e l’altra ha risposto: “Qui dentro è dura,che sto affrontando. Poi sono stanca di dover giustificare ogni cosa che faccio. Peròche non accetto è che ogni piccola cosa mi fa sentire debole e che mi tocca“.e i consigli di Letizia: “Non fare scelte per ciò che...