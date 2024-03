Perla in crisi nera | scoppia a piangere | “Stanca di dover giustificare ogni cosa che faccio”

Oltre ad Anita Olivieri, anche Perla Vatiero pare essere fortemente in crisi per via di Alessio Falsone. La concorrente del Grande Fratello, stanotte ha ... (blogtivvu)

Giovedì notte Perla Vatiero si è appartata in camera con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti ed ha iniziato a parlare in codice (pare di Alessio Falsone). Poche ... (biccy)

Meloni in Canada vede Trudeau. Ieri l'incontro con Biden e l'annuncio su Chico Forti: Per la presidente del Consiglio, la questione umanitaria "è una priorità" per l'Italia, che è "concentrata a contribuire con i propri sforzi" a una soluzione. Mentre per risolvere la crisi in Medio ...adnkronos

"Tavolo e interventi strutturali contro la crisi del settore moda": La deputata di Forza Italia Erica Mazzetti si unisce alle preoccupazioni delle categorie economiche toscane riguardo alla crisi nel settore moda, proponendo misure urgenti e a lungo termine per sosten ...lanazione

Euroapi vende lo stabilimento, rebus Jindal e dopo il P9T di Basell il polo chimico si sta spegnendo: Mentre tutti guardavano con preoccupazione a quello che sarebbe successo con il phase out dal carbone, al quale mancano quasi due anni, a mettere in ginocchio oggi l’industria ...quotidianodipuglia