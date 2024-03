Pericolo per la salute. Scatta un maxi sequestro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) Circa 250 confezioni di cosmetici con una sostanza tossica o senza etichetta e 8.300 giocattoli non a norma sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza, nell’ambito di una serie di controlli disposti dal comando provinciale per la sicurezza dei prodotti in commercio a tutela dei consumatori. I sequestri sono stati eseguiti in due attività, una a Corridonia e l’altra a Sarnano, e riguardano anche articoli di marche note. L’attenzione delle fiamme gialle maceratesi è stata indirizzata verso le aziende potenzialmente esposte al rischio di avere in vendita cosmetici contenenti una fragranza sintetica, il "Butylphenyl Methylpropional", anche conosciuta con il nome "Lilial", utilizzata per i prodotti per la cura e l’igiene della persona come creme, profumi, deodoranti e shampoo, vietata dal primo marzo 2022 alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze ...