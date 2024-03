Perché Furlani non ha vinto l’oro ai Mondiali? Cosa conta a parità di misura nel salto in lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Mattiaha conquistato la medaglia d’argento nelinaiIndor. L’azzurro è salito sul secondo gradino del podio, pur avendo firmato la stessadel vincitore della gara, ovvero il greco Miltiadis Tentoglou. L’azzurro si è reso protagonista di un eccellente balzo in apertura da 8.22 metri, prontamente pareggiato dal Campione Olimpico e del Mondo. Nei successivi cinque tentativi, i due duellanti non hanno migliorato quel riscontro e allora per decidere il trionfatore si è dovuti andare a vedere la seconda migliorottenuta dagli sfidanti. Il regolamento prevede infatti che il pari merito venga sciolto andando a confrontare il secondo riscontro ottenuto, in caso di ulteriore pareggio si va a vedere il terzo risultato e via dicendo. Tentoglou ha ...