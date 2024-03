Pep Guardiola del Manchester City risponde ai recenti commenti di Sir Jim Ratcliffe

(Di sabato 2 marzo 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il nuovo proprietario del Man United, Sir Jim, ha grandi ambizioni affinché il club disuperi ildopo aver recentemente acquisito una quota del 25% nei giganti della Premier League. Il CEO di INEOS assumerà la guida del lato sportivo del Man United e sta attualmente lavorando per installare le persone giuste dietro le quinte per portare avanti i Red Devils. Mane Liverpool sono i due club checercherà di emulare e l’uomo d’affari britannico ha recentemente affermato che gli piacerebbe farli cadere entrambi dal loro trespolo. “Essisono una delle migliori squadre del pianeta”, ha affermato Sir Jim tramite Sky News. “Abbiamo molto da imparare dal vicino rumoroso e ...

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è mosso per respingere le notizie secondo cui Erling Haaland è infelice ... (justcalcio)

“Non so chi mi prende… Ma vorrei allenare una Nazionale. Non so quando, tra 5, 10 o 15 anni, ma mi piacerebbe giocare un Mondiale da allenatore. Mi piacerebbe ... (sportface)

City, Guardiola: "Grealish salterà sia il derby che la Nazionale": L'infortunio terrà Grealish ancora lontano dal rientro, come conferma lo stesso Pep Guardiola nella conferenza stampa che precede il derby contro lo United. Guardiola sulle condizioni di Grealish ...fantacalcio

Barcellona, Laporta chiede consiglio a Guardiola per il post-Xavi: la risposta è un ex Napoli: Come rivelato nel programma 'Tot Costa' di Catalunya Ràdio, il presidente Joan Laporta ha chiesto consiglio all'amico Pep Guardiola per determinare la scelta del successore di Xavi. E cosa ha risposto ...tuttonapoli

"Guardiola ha consigliato il nuovo mister al Barcellona", retroscena dalla Spagna: La testata giornalistica Mundo Deportivo riporta un retroscena svelato dal programma "Tot Costa" di Catalunya Ràdio, secondo cui l'attuale allenatore del City Pep Guardiola avrebbe indicato Roberto De ...areanapoli