Penny’s Big Breakaway | la recensione del platform 3D low poly

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 2 marzo 2024)Bigè un titolo figlio di un’epoca che sembra essere del tutto tramontata: quella deiin 3D. Tolti due mostri sacri di questo genere, come Mario e Sonic, che continuano imperterriti a riproporre (spesso anche a ragione)3D, gli altri esempi di titoli appartenenti a questa categoria sono sempre meno frequenti. L’ultimo, spumeggiante esempio viene da Toys for Bob e il suo Crash Bandicoot 4, oro colato per i fan di vecchia data (ma accolto tiepidamente dal pubblico generalista). Ultimi ad aggiungersi alla lista degli irriducibili delle piattaforme sono i ragazzi di Evening Star, studio fondato nel 2018 già autore di Sonic capitanato dall’eclettico game designer australiano Christian Whitehead, uno dei pochi “gaijin” ad aver messo le mani su parecchi titoli della serie del porcospino blu ...