Pellegrini | Lazio Milan | «Ha vinto l’antisportività»

(Di sabato 2 marzo 2024) Luca, terzino della, non ci ha pensato due volte a scrivere un messaggio sui social dopo il rosso contro ilLuca, terzino della, non ci ha pensato due volte a scrivere un messaggio sui social dopo il rosso contro il. Il suo commento: POST – «Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza».