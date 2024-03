Pellegrini | 'Ha vinto l'antisportività | chiedo scusa' Immobile | 'Scusa? Qui si può parlare o come in campo c'è il vigile?'

Juan Miranda a un passo dal Milan? Per il tecnico del Betis Siviglia, Manuel Pellegrini , non è così scontato il trasferimento del terzino spagnolo a ... (dailymilan)

Luca Pellegrini , espulso in Lazio-Milan dopo una situazione rocambolesca e bizzarra con il fallo di Bennacer su Castellanos non fischiato dall’arbitro, sui ... (inter-news)

Sarri e la frase urlata a Pioli a bordocampo: esplode la rabbia. Guendouzi in lacrime: Il tormento di Luca Pellegrini trova sfogo in quest’urlo: «Ha vinto l’antisportività». Il rosso che ha lasciato la Lazio in dieci, prima di finire in otto, è il trionfo dell’ingiustizia e ...corrieredellosport

Caos Lazio-Milan, l’ex Juve Pellegrini: “Ha vinto l’antisportività”: Tre cartellini rossi nel finale di Lazio-Milan: le parole dell'ex Juve Luca Pellegrini sui social e la risposta di Immobile ...juvenews.eu

Lazio-Milan 0-1, più polemiche che gol: Di Bello protagonista, decide Okafor. Gli highlights: La Lazio chiude difatti in otto giocatori a causa di tre espulsioni: la prima, di Luca Pellegrini, cambia completamente l'andamento della gara. Il terzino, dopo un contatto violento tra Bennacer e ...tuttomercatoweb