Pellegrini | 'Chiedo scusa | ma ha vinto l'antisportività' Immobile | 'Scusa? Qui si può parlare o come in campo c'è il vigile?'

Pellegrini sbotta sui social: «Ha vinto l’antisportività. La prossima volta farò così»: Pellegrini – «Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio ...milannews24

Sarri e la frase urlata a Pioli a bordocampo: esplode la rabbia. Guendouzi in lacrime: Pellegrini, che voleva far interrompere il gioco per consentire ... Dopo l’accusa, Luca si è sentito in dovere di chiedere scusa: «Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi per il cartellino rosso. La ...corrieredellosport

Lazio-Milan, ancora polemiche: la furia social di Pellegrini e Immobile: Non si fermano le polemiche dopo il big match tra Lazio e Milan di ieri sera. Anche Pellegrini e Immobile furiosi sui social.spaziomilan