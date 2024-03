‘Pecco’ Bagnaia cittadino benemerito di Pesaro

C’è un cittadino benemerito di Pesaro in più ed è il due volte campione del mondo in MotoGP Francesco ‘ Pecco ’ Bagnaia , presente oggi all’Auditorium Scavolini, ... (sportface)

Lusail – Francesco Pecco Bagnaia è il più veloce nella prima giornata di test in Qatar, sul circuito di Lusail. Il campione del mondo in carica, in sella alla ... (ilfaroonline)