Pecco Bagnaia cittadino benemerito di Pesaro | “Amo questa città”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) C’è undiin più ed è il due volte campione del mondo in MotoGP Francesco ‘, presente oggi all’Auditorium Scavolini, appena inaugurato, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento voluto dal sindaco Matteo Ricci e dal Consiglio comunale. “Un pilota straordinario, cresciuto nel team del nostro Valentino Rossi e che da tanti anni ha scelto di vivere a”, ha detto Ricci. Due titoli mondiali di MotoGp, uno nella Moto 2, “è un grande talento, una bella persona, con i piedi per terra e sa che ogni giorno deve lavorare tanto – ha aggiunto -. Come noi gente di provincia, che per arrivare deve correre più degli altri, ma restando umile”. Arrivato dieci anni fa a...