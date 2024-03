Pd | “Questa maggioranza non è più in grado di governare la città”

(Di sabato 2 marzo 2024) Arezzo, 2 marzo 2024 – “non è più indila”, tuona così il Gruppo Consiliare Partito Democratico Arezzo. “Non si era mai visto, durante il Consiglio Comunale, che venissero ritirate tre pratiche di Giunta: due delibere perché i consiglieri di centro-destra non erano d'accordo con il loro Sindaco e con i loro Assessori e quindi non avrebbero espresso un voto favorevole, un'altra per un palese conflitto di interessi di un consigliere comunale di Fratelli d' Italia che non è uscito dall'aula, pur essendo il progettista della pratica, e che ha addirittura preso la parola a sostegno della stessa presentata da parte dell' Assessore Lucherini. Segnali di forte disaccordo erano già emersi durante lo svolgimento delle commissioni di preparazione al Consiglio comunale, ...

