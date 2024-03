Pavarese | “Napoli-Juventus? Il pareggio non basta ADL conferma Calzona se si va avanti in Champions”

(Di sabato 2 marzo 2024) L’ex direttore della squadra partenopea, Gigi, si è soffermato sull’imminente matche sul futuro di. Il futuro delpende su un filo teso, un equilibrio instabile che Gigi, ex direttore della squadra partenopea, ritiene possa essere decisamente influenzato dalla partita imminente contro la. In un’intervista esclusiva a Radio Marte,ha sottolineato l’importanza di vincere e l’effetto cruciale che ciò potrebbe avere sulla permanenza di Francescoin panchina. “La ‘rondine’ di Sassuolo farà primavera? Auguriamoci che questa vittoria abbia finalmente ridato autostima ai nostri calciatori, soprattutto che li aiuti ad affrontare con convinzione un finale di campionato ...

Pavarese : “Napoli, la gara con la Juventus è determinante e può segnare il rilancio per la rincorsa alla zona Champions” Gigi Pavarese , ex direttore ... (terzotemponapoli)

L'OBIETTIVO - Pavarese: "Napoli, la gara con la Juventus è determinante e può segnare il rilancio per la rincorsa alla zona Champions": Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Febbre a 90" su Vikonos Web Radio/Tv: "Napoli-Juventus è una partita che ha una importanza che va al di là della ...napolimagazine

IL PARERE - Pavarese: "Napoli, vincere contro la Juventus per tornare in lizza per un posto in Champions": Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Febbre a 90" su Vikonos Web Radio/Tv: "Napoli-Juventus è una partita che ha importanza che va al di là della ...napolimagazine

Pavarese: "Napoli-Juve, il pareggio non serve. ADL conferma Calzona se batte il Barca": L'ex direttore del Napoli ne è convinto: Francesco Calzona può guadagnarsi la permanenza nella prossima stagione andando avanti in Champions League.areanapoli