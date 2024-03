Pavard e gli altri cinque che aspettano all’Inter | un dettaglio lo distingue

(Di sabato 2 marzo 2024)ha impiegato tempo zero a diventare uno dei nuovi idoli dei tifosi dell’Inter. Adesso il tempo rimasto fino al termine della stagione potrà essere utilizzato per eliminare lo “0” da una casella che vede anchecompagni di squadra coinvolti. Il francese “guida” il gruppo ASPETTANDO GO… L – Le prime ventidue presenze di Benjaminin maglia Inter non hanno prodotto reti. Eccezion fatta per i due assist confezionati al capitano Lautaro Martinez, assoluto capocannoniere nerazzurro in questa stagione. Il difensore francese è ancora alla ricerca del suo primo gol “italiano” e ovviamente interista. Un obiettivo che rischia di diventare un’ossessione, visto che il calendario scorre e le occasioni diventano sempre meno. In ogni casonon è solo nella rosa di Simone Inzaghi a quota ...

Il Derby d'Italia finisce per premiare un Inter convincente che mette sotto per lunghi tratti una Juventus un po' imballata. Se tra i nerazzurri il difensore ... (ilgiornale)

Mercato Inter, per il futuro della difesa gli obiettivi sono due: L’Inter si sta già muovendo con grande decisione sul mercato in vista della prossima stagione, e dopo aver praticamente chiuso per gli arrivi di Taremi e Zielinski sta pensando a chi, in futuro, dovrà ...calcioinpillole

Inter: quali sono i motivi del suo dominio in campionato: ma tutti gli altri nomi hanno funzionato a dovere nei vari reparti. Si parte con Sommer, che ha dato una grandissima sicurezza alla difesa, come dimostrato dai soli 12 gol subiti in campionato ...mi-lorenteggio

Blog: Di pressione alta si muore... vero Gasp: Blog Calciomercato.com: Nel bel film “Il destino di un Cavaliere” ricorre spesso una frase che dice: “Siete stato pesato, siete stato misurato, e siete stato ...vivoperlei.calciomercato