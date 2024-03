Paura in treno | minore aggredito e rapinato sul regionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 - È statosul, alla fermata di Prato ma i due malviventi non l'hanno fatta franca. Nei giorni scorsi sono stati arrestati, infatti, due cittadini albanesi di 20 e 24 anni accusati di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto ricostruito dalla squadra di polizia giudiziaria della polizia ferroviaria, l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 20 febbraio, quando, a bordo delFirenze – Pistoia, unnne, sarebbe stato avvicinato da due malintenzionati, uno dei quali, improvvisamente, l’avrebbe colpito al volto per poi strappargli dal collo una collanina d’oro del valore di circa un migliaio di euro. Secondo quanto emerso, nello specifico, i due indagati sarebbero saliti a bordo ...