Pattinaggio Tutte sul podio a Bondeno le atlete del Quadrifoglio

(Di sabato 2 marzo 2024) Si sono svolte domenica ale gare federali valide per il campionato provinciale Fisr e per il trofeo provinciale Fisr giovanili. LedelIlhanno conquistato ilinle categorie alle quali hanno partecipato, e chi non è riuscito a salirci ha comunque molto ben figurato. A questo si aggiunge la medaglia di bronzo conquistata da Agnese Fuso nel campionato provinciale FISR – Solo Dance. Per il trofeo provinciale FISR giochi giovanili, invece, medaglia d’oro per Agata Bolognesi, Sofia Barboni, Ilaria Biancani, Federica Campochiaro, Martina Capobianco, Francesca Ferroni, Anna La Malfa, Margherita Garbellini, M.Vittoria Monteleone e Camilla Zecchi. Medaglia d’argento per Laura Caciorgna, Marta Camisotti, Isabel D’Orsi, Giulia Fiorindo, ...