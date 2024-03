Passerella a Washington | dagli Usa nuovi ordini a Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) Se non altro il viaggio di Giorgianegli Stati Uniti – il primo in veste di leader del G7 – non è servito soltanto a riabilitare la propria traballante figura internazionale e ricevere glidi Joe Biden su Medio Oriente e Ucraina, perché questa volta la premier non è tornata a casa a mani completamente vuote. Infatti poco prima di vedere il titolare della Casa Bianca, il presidente del Consiglio ha annunciato in un video: “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora ...