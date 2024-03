Parolo | “Mi voleva il Milan | Cassano? Una bomba nello spogliatoio”

(Di sabato 2 marzo 2024) Marco, ex centrocampista della Lazio, si è concesso ai microfoni di Goal e ha toccato diversi argomenti, tra cui il

L'EX LAZIO - Parolo rivela: "Mi voleva il Milan, ma Lotito ha rifiutato l'offerta": Ma anni dopo lo stesso Galliani, fermandomi mi ha detto: 'Io ti volevo prendere ma il tuo presidente mi ha detto 'Toccatemi tutti, ma non Parolo'. Fu un gesto bellissimo da parte di Lotito per me. Io ...napolimagazine

Parolo: “Il Milan mi voleva ma Lotito fermò tutto. Lo devo ringraziare”: Ma anni dopo lo stesso Galliani, fermandomi mi ha detto: “Io ti volevo prendere ma il tuo presidente mi ha detto ‘Toccatemi tutti ma non Parolo’. Fu un gesto bellissimo da parte di Lotito per me. Io ...laziopress

Parolo: "Io dalla Lazio al Milan Lotito fece un gesto bellissimo...": Ma anni dopo lo stesso Galliani, fermandomi mi ha detto: “Io ti volevo prendere ma il tuo presidente mi ha detto ‘Toccatemi tutti ma non Parolo’. Fu un gesto bellissimo da parte di Lotito per me. Io ...lalaziosiamonoi