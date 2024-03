(Di sabato 2 marzo 2024) Occhiobello (Rovigo), 2 marzo- Si rinnova, anche quest’anno, ‘’, la ricca proposta culturale di incontri con scrittori. Tra glidi quest’anno, personaggi di carlibro nazionale come. Dal 16 marzo al 18 aprile, alle 21, sul palco del Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena sarannonomi di primo piano del panorama letterario, giornalistico e sportivo nazionale. La rassegna è promossa dal Comune di Occhiobello, in collaborazione con l’associazione Cuore di carta. L’ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione. IlSi parte il 16 marzo con Michela Marzano che presenterà il libro ‘Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa’ ...

PRESS CONFERENCE - Juventus, Allegri: "Gara difficile contro il Napoli, servirà una grande prestazione, Parole di ADL Non le commento": Parole di ADL Non le commento assolutamente. Noi in questo momento non sappiamo ancora se parteciperemo alla Champions l'anno prossimo, perchè mancano ancora 13 punti. Sul Mondiale per club, non ...napolimagazine

Parole d’autore 2024, il programma: ospiti il campione Francesco Moser e Antonio Caprarica: Gran finale con il giornalista esperto di monarchia britannica con il libro ‘Carlo III’ (18 aprile) Occhiobello (Rovigo), 2 marzo 2024 - Si rinnova, anche quest’anno, ‘Parole d’autore’, la ricca ...ilrestodelcarlino

NUOVA EDIZIONE DI Parole D autore: Da venerdì 15 marzo a venerdì 19 aprile 2024 si svolgerà la nuova edizione di Parole d’autore, rassegna di incontri culturali che a Monselice, sin dalla prima edizione, ha sempre riscosso un notevole ...padovanews