Parla il negoziante arrestato | Lei voleva sempre denaro da me L’ha colpita con diciassette fendenti

(Di sabato 2 marzo 2024) Lui era alla cassa quando quella donna è entrata nel suo negozio verso la mezzanotte per chiedergli 80 euro. Al suo no, lei ha tirato fuori dalla borsetta a tracolla un coltellino a scalpello del tipo da formaggio e ha iniziato a colpirlo. Nella successiva colluttazione, lui è riuscito ad afferrare la lama caduta sul pavimento e ha, a sua volta, colpito la donna. Ieri mattina nell’interrogatorio di convalida davanti al gip Corrado Schiaretti, Siddiqur Sarder ha sostanzialmente confermato quanto già aveva riferito il giorno prima davanti al pm di turno Francesco Coco. Il 43enne originario del Bangladesh e gestore del negozio di alimentari ‘Ohona’ di piazza Baracca, si trova tutt’ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà: ben 17 in totale imenati sulla donna, una 36enne di origine algerina ancora in prognosi riservata (ma non ...

