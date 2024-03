Parco e strade più sicuri | un tavolo disabilità e un apiario | le idee più votate dai cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Saranno 4 i progetti finanziati grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune per il Bilancio partecipativo: 100mila euro da ripartire tra levincenti. Sono 1.170 iche hanno votato tra le 15 proposte finaliste. La più apprezzata, nell’area “socialità e volontariato“, con 467 preferenze, è stata l’idea di un veicolo per l’Associazione nazionale carabinieri "sezione Salvatore Nuvoletta": il mezzo servirà ad ampliare il servizio di prevenzione e controllo nei mercati, vicino alle scuole, nei parchi e agli eventi. Al secondo posto, con 322 preferenze, “Mettiamo in sicurezza i nostri figli“, promosso dall’associazione Amici delVirgilio, per realizzare una ringhiera e un cancelletto nelgiochi. Il progetto “Impronte educative“ ha ottenuto 238 voti: un...