Papa Francesco non riesce a leggere i discorsi | “Ho la bronchite”

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilquesta mattina ha dimostrato di non essere ancora tornato in forma. Il lieve stato influenzale che lo ha colpito circa una settimana fa ha lasciato il Pontefice piuttosto provato. Già negli scorsi giorni, il santo Padre aveva deciso di assistere di persona all’Angelus e alle udienze programmate, lasciando però che qualcun altro leggesse L'articolo proviene da Il Difforme.

Papa Francesco ha la bronchite, come sta L'infiammazione persiste da mesi, oggi per la troppa tosse non è riuscito a leggere: Anche stamattina Papa Francesco non ha potuto leggere i discorsi preparati, affidando i testi ad un funzionario del Vaticano che da qualche giorno si presenta accanto a lui, in pubblico, prestandogli ...ilgazzettino

"Ho la bronchite". E non legge il discorso: come sta oggi Papa Francesco: Gli acciacchi di salute non lasciano in pace Papa Francesco che negli ultimi giorni ha fatto i conti con un brutto raffreddore che lo ha costretto ad alcuni accertamenti al Policlinico Gemelli e una ...ilgiornale

Il Papa apre l’Anno giudiziario ma non legge il discorso: “Scusate, ho la bronchite”: Il Papa, aprendo l'Anno giudiziario davanti al Tribunale vaticano, ancora una volta si scusa per non potere leggere il discorso affidato al collaboratore mons. Ciampanelli: ...sardegnalive