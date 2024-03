Papa Francesco non riesce a leggere e tossisce | “Ho la bronchite”

(Di sabato 2 marzo 2024) Udienze difficoltose per, alle prese con una forte tosse. Il Santo Padre ha confermato e partecipato a tutti gli impegni di queste ore, parlando però all’uditorio con voce “rugosa”. Nell’aula delle Benedizioni, nel corso di un intervento interrotto spesso da colpi di tosse, ha spiegato lui stesso ai presenti: “Ringrazio tutti voi, io ho preparato un discorso ma sentite la mia incapacità di leggerlo per la“., a bordo di una 500 bianca ma in forma riservata, subito dopo l’udienza generale di mercoledì scorso (che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senzail discorso), ha raggiunto il Gemelli dell’Isola Tiberina per una Tac ai polmoni.Leggi anche:contro l’ideologia gender: “È il male più brutto del nostro ...

