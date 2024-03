Papa Francesco demolisce l' ideologia gender | Il pericolo peggiore E la sinistra non fiata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024)ha demolito l': "Cancellare le differenze tra uomo e donna è cancellare l'umanità". Una staffilata a quelli che sostengono che il sesso biologico non conti nulla, scrive Fausto Carioti su Libero. Con "silenzio imbarazzato a, tanto consenso a destra e nessuno stupore tra i pochi che conoscono il personaggio, impossibile da etichettare. Non è la prima volta che Jorge Mario Bergoglio usa parole nettissime per difendere l'antropologia cristiana e quelli che i suoi predecessori chiamavano «valori non negoziabili»". Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti