Pallavolo | il programma dalla serie b alla serie D Zephyr Mulattieri ospita Yaka Malnate | Volley Colombiera ad Ameglia contro il Finale

(Di sabato 2 marzo 2024) Sfida casalinga per laValdimagra che oggi alle ore 18 ospiterà al ’PalaConti’ l’osticoVarese, quarta forza del girone A dellaB maschile di. Assente l’opposto Poggio e il palleggiatore Zaccaria che ha concluso anticipatamente la propria stagione. Riposerà, invece, la Npsg Trading Logistic che sarà solamente spettatrice della 17ª giornata. InC maschile turno interno per ilche stasera alle ore 21 ospiterà ilpalestra dinel 14° turno. "Sarà un partita difficile – spiega coach Carli –la terza in ...

Ultima di Regular Season per completare la griglia Play Off: Domenica 3 marzo tutte le sei partite del turno. Da definire le posizioni che vanno dal terzo a settimo posto, già certo il primo di Trento, il secondo di Perugia e l'ottavo di Modena ...tuttosport

Pallavolo A3/M: l'attesa è finita, per Savigliano è tempo di final four di Coppa Italia: L’avversario. Proprio i calabresi di Palmi saranno gli avversari di capitan Dutto e compagni in semifinale, in programma alle 19.30 di sabato 2 marzo, e, come i saviglianesi, anche i ragazzi di coach ...cuneodice