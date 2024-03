Pallamano Chiaravalle ospita Lanzara | domenica torneo scolastico

(Di sabato 2 marzo 2024) La squadra del presidente Maltoni reduce da due vittorie consecutive cerca il tris per mantenere la terza posizione in classifica.oltre 200 bambini per la festa della, 2 marzo 2024 – Sabato 2 marzo,in casa il Genea3, raduno con le scuole. Continua il cammino della Publiesseche, inizio ore 18, sfida in casa il Genea, formazione salernitana attualmente all’ottavo posto di Serie A Silver. Ilviene da una striscia positiva di due vittorie, contro Orlando Haenna e Verdeazzurro Sassari, e punta al tris davanti al pubblico di casa, per conquistare 2 punti fondamentali nel mantenimento della terza ...

La squadra di Fradi termina la regular season al primo posto: ora la fase ad orologio per la qualificazione alle Final Six Chiaravalle , 18 febbraio 2024 – Con ... (vallesina.tv)

La squadra di Guidotti riscatta subito la sconfitta a tavolino di Palermo e resta in scia a Camerano e San Lazzaro Chiaravalle , 18 febbraio 2024 – In A SIlver ... (vallesina.tv)

Gli esini, terzi in classifica, vogliono confermare le ottime prove contro le siciliane Haenna e Palermo, il presidente Maltoni: “Scendiamo in campo umili e ... (vallesina.tv)

I ragazzi di Guidotti ribaltano il 12-10 del primo tempo e rinsaldano il terzo posto in classifica, 10 gol per Keko Morettin Sassari , 25 febbraio 2024 ... (vallesina.tv)

