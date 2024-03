Pallamano Carpi attesa a Pressano alle 18 30 | è la gara della vita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

È laper la(in foto Alex Coppola), che oggi18,30 gioca alo scontro salvezza che può decidere la stagione nella 6a di ritorno di Serie A Elite: i bianconeri sono ultimi a -1 dagli altoatesini e da Rubiera, con solo un posto che manda diretti in A Silver. Col cambio in panchina (Dumnic per Fadanelli) ilnelle prime 6 gare del 2024 ha conquistato 6 dei suoi 7 punti, ma anche i ragazzi di Serafini vengono da un successo che ha bloccato il filotto di ben 11 ko consecutivi incassati. "È unaimportantissima per noi – spiega l'ala Francesco Errico – veniamo da una vittoria che ci dà carica in cui abbiamo dimostrato che siamo vivi e in corsa per salvarci". Nei bianconeri convocato ...