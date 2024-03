Pallamano A Gold La Macagi Cingoli combatte 35 minuti | poi crolla | la capolista Brixen vince 39-31

(Di sabato 2 marzo 2024) I ragazzi di Palazzi chiudono il primo tempo in vantaggio e vanno sul +2 a inizio ripresa, ma vengono travolti dalla reazione dellaBRESSANONE (BZ), 2 marzo 2024 – Laperde contro lae incappa nella quarta sconfitta di fila. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 39-31 la gara della 19^ giornata di Serie Adi. Dopo aver combattuto alla pari per 35con una delle squadre più forti del campionato, Strappini e compagni hanno accusato un calo fatale che è costato i due punti. Primo tempo Nel primo tempo, infatti, laaffronta a viso aperto la prima della classe. Codina e Strappini strappano il primo +2 sul 2-4, così gli ospiti restano in ...

